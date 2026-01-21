Exposition Sur les bancs de l’école du Château Hors les murs Nogent-le-Rotrou
Exposition Sur les bancs de l’école du Château Hors les murs
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2026-02-07
fin : 2026-03-07
2026-02-07
La bibliothèque accueille l’exposition Sur les bancs de l’école . Deux vitrines présentent des objets du musée de l’histoire du Perche souliers, cartables, plumiers, blouses, buvards…
Exposition du Château Hors les murs
La bibliothèque accueille l’exposition Sur les bancs de l’école . Deux vitrines présentent des objets du musée de l’histoire du Perche souliers, cartables, plumiers, blouses, buvards…
Accès libre I Bibliothèque municipale .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16
English :
Château des Comtes du Perche exhibition Musée hors les murs.
The library hosts the Sur les bancs de l?école exhibition. Two showcases display objects from the Musée de l’Histoire du Perche: shoes, satchels, pencil cases, blouses, blotters, etc
Free access I Public library
