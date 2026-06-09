Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn

Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Notre Dame de Lambader

Ville : 29420 Plouvorn

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Plouvorn

Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne

Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-04

Exposition Compostelle Bretagne à la chapelle Notre Dame de Lambader sur les chemins de Compostelle, notamment les chemins bretons du Moyen Age à nos jours, Organisée par l’association bretonne des Amis de St Jacques en Bretagne , délégation du Finistère.
Des membres de l’association Compostelle Bretagne renseigneront les personnes qui souhaitent partir sur le chemin.   .

Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 6 46 68 37 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouvorn (Finistère)