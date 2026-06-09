Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn
Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn samedi 4 juillet 2026.
Plouvorn
Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne
Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-04
Exposition Compostelle Bretagne à la chapelle Notre Dame de Lambader sur les chemins de Compostelle, notamment les chemins bretons du Moyen Age à nos jours, Organisée par l’association bretonne des Amis de St Jacques en Bretagne , délégation du Finistère.
Des membres de l’association Compostelle Bretagne renseigneront les personnes qui souhaitent partir sur le chemin. .
Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 6 46 68 37 93
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English :
L’événement Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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