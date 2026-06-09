Plouvorn

Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne

Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-04

Exposition Compostelle Bretagne à la chapelle Notre Dame de Lambader sur les chemins de Compostelle, notamment les chemins bretons du Moyen Age à nos jours, Organisée par l’association bretonne des Amis de St Jacques en Bretagne , délégation du Finistère.

Des membres de l’association Compostelle Bretagne renseigneront les personnes qui souhaitent partir sur le chemin. .

Chapelle Notre Dame de Lambader Plouvorn 29420 Finistère Bretagne +33 6 46 68 37 93

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English :

L’événement Exposition sur les chemins de Compostelle-Bretagne Plouvorn a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX