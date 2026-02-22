Exposition Sur les chemins de la littérature ado. Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche

Exposition Sur les chemins de la littérature ado. Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche mercredi 4 mars 2026.

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche Corrèze

Début : 2026-03-04
fin : 2026-04-25

2026-03-04

Une exploration des territoires de la littérature ado selon quatre grands chemins les sujets qui prédominent; la multitude de genres littéraires empruntés par les auteurs et autrices; la transmission par les experts et expertes du monde du livre; le décryptage de cette littérature riche et unique.

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15  mediatheque@uzerche.fr

