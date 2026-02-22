Exposition Sur les chemins de la littérature ado. Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche

Exposition Sur les chemins de la littérature ado.

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche Corrèze

Début : 2026-03-04

fin : 2026-04-25

2026-03-04

Une exploration des territoires de la littérature ado selon quatre grands chemins les sujets qui prédominent; la multitude de genres littéraires empruntés par les auteurs et autrices; la transmission par les experts et expertes du monde du livre; le décryptage de cette littérature riche et unique.

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr

