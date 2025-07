Exposition ‘Sur les Chemins de Provence’ Rue de la Vieille Église Eygalières

Du 27/08 au 09/09/2025 tous les jours de 10h30 à 18h. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition de peintures et sculptures « Sur les chemins de Provence » à la Maison des Consuls à Eygalières, du 27 août au 09 septembre !

« Sur les chemins de Provence » trois amis se sont rassemblés pour vous proposer leur travail de sculptures, aquarelles et peintures à l’huile.



MARTIS crée des personnages et des animaux en grès, émaillés en raku.

Pascale HARNISCH peint à l’huile des paysages provençaux.

Daniel HUGUET réalise des aquarelles et peintures à l’huile de la région et des Cévennes. .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

Discover the exhibition of paintings and sculptures ‘On the roads of Provence’ at the Maison des Consuls in Eygalières, from 27 August to 9 September!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung mit Gemälden und Skulpturen „Auf den Wegen der Provence” im Maison des Consuls in Eygalières vom 27. August bis zum 9. September!

Italiano :

Scoprite la mostra di pittura e scultura « Sur les chemins de Provence » alla Maison des Consuls di Eygalières, dal 27 agosto al 09 settembre!

Espanol :

Descubra la exposición de pintura y escultura « Sur les chemins de Provence » en la Maison des Consuls de Eygalières, del 27 de agosto al 9 de septiembre

