Exposition sur les chemins Sélestat mardi 9 décembre 2025.
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-09 12:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2025-12-09
Venez découvrir l’univers d’Anne Laval, auteure et illustratrice installée à Strasbourg
Venez découvrir l'univers de deux de ses albums, de ses premiers crayonnés jusqu'aux images finales qui mélangent papiers découpés, pastels, gouaches et tampons. Tentez le voyage à travers ses paysages imaginaires et le cycle des saisons.
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
Come and discover the world of Strasbourg-based author and illustrator Anne Laval
