Exposition sur les chemins

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Vendredi 2025-12-09 12:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2025-12-09

Anne Laval est une auteure et illustratrice installée à Strasbourg.

Venez découvrir l’univers de deux de ses albums, de ses premiers crayonnés jusqu’aux images finales qui mélangent papiers découpés, pastels, gouaches et tampons. Tentez le voyage à travers ses paysages imaginaires et le cycle des saisons. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Come and discover the world of Strasbourg-based author and illustrator Anne Laval

L'événement Exposition sur les chemins Sélestat a été mis à jour le 2025-12-01