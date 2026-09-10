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AGENDA · Maclas

Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours, Médiathèque, Maclas

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Maclas

Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours, Médiathèque, Maclas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Route de Saint Appolinard 42520 Maclas
Ville
42520 Maclas
Département
Loire

Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine
L’exposition de photographies : Commerces et Artisanat à Maclas au XIX et XXème siècle
sera visible à la bibliothèque de Maclas à partir du Samedi 19 septembre, pendant 1 mois
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 10h à 11h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 11h30

Michel FREYCENON fera decouvrir l’exposition à la bibliothèque le samedi 19 qeptembre de 10h à11h30

Médiathèque Route de Saint Appolinard 42520 Maclas Maclas 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des journées du patrimoine

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