Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours, Médiathèque, Maclas

Informations pratiques

Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine

L’exposition de photographies : Commerces et Artisanat à Maclas au XIX et XXème siècle

sera visible à la bibliothèque de Maclas à partir du Samedi 19 septembre, pendant 1 mois

aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Mardi de 16h à 17h30

Mercredi de 16h à 18h30

Jeudi de 10h à 11h30

Vendredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 10h à 11h30

Michel FREYCENON fera decouvrir l’exposition à la bibliothèque le samedi 19 qeptembre de 10h à11h30

Médiathèque Route de Saint Appolinard 42520 Maclas Maclas 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre des journées du patrimoine

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