Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours, Médiathèque, Maclas
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Maclas
Informations pratiques
Exposition sur les commerces de Maclas de 1850 à nos jours Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Dans le cadre des journées du patrimoine
L’exposition de photographies : Commerces et Artisanat à Maclas au XIX et XXème siècle
sera visible à la bibliothèque de Maclas à partir du Samedi 19 septembre, pendant 1 mois
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 10h à 11h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 11h30
Michel FREYCENON fera decouvrir l’exposition à la bibliothèque le samedi 19 qeptembre de 10h à11h30
Médiathèque Route de Saint Appolinard 42520 Maclas Maclas 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des journées du patrimoine
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