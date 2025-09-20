Exposition sur les Dames de Naintré Salle Eugène Guillon Naintré

Exposition sur les Dames de Naintré Salle Eugène Guillon Naintré samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre et gratuite.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

découvrez des tombeaux qui contenaient deux sépultures intactes avec leurs vêtements de parure et leurs objets personnels (fac-similés).

Exposition avec photos et posters.

Salle Eugène Guillon 19 place Gambetta, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06.81.06.24.02.

les DAmes de NAintré : DA NA

© Catherine Beauchamp