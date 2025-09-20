Exposition sur les églises troglodytes des hauts plateaux de Lalibela en Éthiopie Église Saint-Christophe Chissey-sur-Loue

Exposition sur les églises troglodytes des hauts plateaux de Lalibela en Éthiopie 20 et 21 septembre Église Saint-Christophe Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cœur de l’Éthiopie, dans une région montagneuse, les onze églises monolithes médiévales de cette « nouvelle Jérusalem » du XIIIe siècle ont été creusées et taillées à même le roc près d’un village traditionnel aux maisons rondes. Lalibela est un haut lieu du christianisme éthiopien, lieu de pèlerinage et de dévotions. David Lefranc, photographe de renommée internationale, nous propose une série de 38 photographies aux formats 60 x 80cm et 40 x 60cm illustrant cette extraordinaire histoire d’un pan souvent ignoré du monde chrétien.

Église Saint-Christophe Rue de l’Église, 39380 Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 42 81 50 32 https://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/ Cet édifice classé au titre des Monuments historiques depuis 1843 (premier édifice classé dans le Jura) comporte des parties des Xe, XIIe et XIIIe siècles. Il est surtout connu pour sa corniche de 65 modillons appelés « babouins ».

