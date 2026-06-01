Exposition sur les fouilles archéologiques à Rombies-et-Marchipont Rombies-et-Marchipont

Rombies-et-Marchipont

Exposition sur les fouilles archéologiques à Rombies-et-Marchipont

sentier des écoles Rombies-et-Marchipont Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Exposition Fouilles et découvertes archéologiques à Rombies-et-Marchipont

Avis aux passionnés d’histoire et aux curieux ! Le Cercle Historique et Archéologique de Rombies-et-Marchipont (Charm) vous invite à plonger dans le passé lointain de notre territoire lors d’une exposition inédite dédiée aux fouilles et découvertes archéologiques locales.

Venez admirer les précieux vestiges mis au jour à Rombies-et-Marchipont ainsi que dans les communes environnantes. Cette collection fascinante, entièrement datée de l’âge du bronze, met en lumière les modes de vie et les secrets des premiers habitants de la région. Une formidable opportunité de voyager dans le temps en famille !

Exposition Fouilles et découvertes archéologiques à Rombies-et-Marchipont

Avis aux passionnés d’histoire et aux curieux ! Le Cercle Historique et Archéologique de Rombies-et-Marchipont (Charm) vous invite à plonger dans le passé lointain de notre territoire lors d’une exposition inédite dédiée aux fouilles et découvertes archéologiques locales.

Venez admirer les précieux vestiges mis au jour à Rombies-et-Marchipont ainsi que dans les communes environnantes. Cette collection fascinante, entièrement datée de l’âge du bronze, met en lumière les modes de vie et les secrets des premiers habitants de la région. Une formidable opportunité de voyager dans le temps en famille ! .

sentier des écoles Rombies-et-Marchipont 59990 Nord Hauts-de-France

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English :

Exhibition: Archaeological digs and discoveries at Rombies-et-Marchipont

Attention history buffs and the curious! The Cercle Historique et Archéologique de Rombies-et-Marchipont (Charm) invites you to plunge into our region’s distant past with an original exhibition dedicated to local archaeological digs and discoveries.

Come and admire the precious remains unearthed in Rombies-et-Marchipont and the surrounding villages. This fascinating collection, dating entirely from the Bronze Age, sheds light on the lifestyles and secrets of the region’s earliest inhabitants. A fantastic opportunity for the whole family to travel back in time!

L’événement Exposition sur les fouilles archéologiques à Rombies-et-Marchipont Rombies-et-Marchipont a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Valenciennes