Exposition sur les grandes figures tonnerroises et conférence « Les ignorés du Tonnerrois » Espace Marland Tonnerre samedi 20 septembre 2025.
Exposition sur les grandes figures tonnerroises et conférence « Les ignorés du Tonnerrois » 20 et 21 septembre Espace Marland Yonne
Entrée libre
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Rendez-vous à l’espace Marland pour découvrir une exposition de collections muséales sur les grandes figures tonnerroises.
Vous pourrez également assister à la conférence de Françoise Botte sur « Les ignorés du Tonnerrois, évocation de destins singuliers » le samedi 20 septembre à partir de 16h.
Espace Marland 10 rue François Mitterrand, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Journées européennes du patrimoine 2025
