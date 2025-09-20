Exposition sur les grandes figures tonnerroises et conférence « Les ignorés du Tonnerrois » Espace Marland Tonnerre

samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre Espace Marland Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous à l’espace Marland pour découvrir une exposition de collections muséales sur les grandes figures tonnerroises.

Vous pourrez également assister à la conférence de Françoise Botte sur « Les ignorés du Tonnerrois, évocation de destins singuliers » le samedi 20 septembre à partir de 16h.

Espace Marland 10 rue François Mitterrand, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de tourisme Chablis Tonnerrois