Exposition sur les jumelage de Venerque Village de Venerque Venerque

Exposition sur les jumelage de Venerque 20 et 21 septembre

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’exposition consacrée aux jumelages de Venerque et explorez les liens tissés avec ses villes partenaires :

Venerque / Rivoli (Italie)

Venerque / Hodosa (Roumanie)

Un voyage à travers les échanges culturels et amicaux qui unissent ces communes.

Venerque 31180 Haute-Garonne Occitanie

Exposition – Jumelages de Venerque

