Exposition sur les maisons remarquables du bourg Esplanade de la Terrasse Le Cellier

Esplanade de la Terrasse 2 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

L’association « Histoire et Patrimoine du Cellier » propose une exposition sur des maisons remarquables du bourg.

Les visiteurs pourront également découvrir ces habitations de la rue, en suivant un plan. Quelques balades seront accompagnées (participation gratuite).

En cas d’intempéries, repli à la salle Louis de Funès. .

Esplanade de la Terrasse 2 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 62 87 98

English :

The « Histoire et Patrimoine du Cellier » association presents an exhibition of remarkable houses in the village.

German :

Der Verein « Histoire et Patrimoine du Cellier » zeigt eine Ausstellung über bemerkenswerte Häuser im Marktflecken.

Italiano :

L’associazione « Histoire et Patrimoine du Cellier » organizza una mostra di case notevoli del villaggio.

Espanol :

La asociación « Histoire et Patrimoine du Cellier » organiza una exposición de casas notables del pueblo.

