Exposition sur les métiers et la vie d’autrefois, Musée : «Les outils d’autrefois – La boîte à souvenirs», Labastide-Cézéracq
vendredi 18 septembre 2026 · Musée : «Les outils d'autrefois - La boîte à souvenirs» · Labastide-Cézéracq
Informations pratiques
Exposition sur les métiers et la vie d’autrefois 18 – 20 septembre Musée : «Les outils d’autrefois – La boîte à souvenirs» Pyrénées-Atlantiques
Pas de limitation pour la visite gratuite, dons acceptés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présentation d’objets, d’outils et de documents témoignant de la vie artisanale et rurale d’un passé pas si lointain.
Visite libre ou guidée selon le nombre de visiteurs.
Musée : «Les outils d’autrefois – La boîte à souvenirs» 33 bis carrère de Cap Sus, 64170 Labastide Cézeracq Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 15 17 73 76 Labastide-Cézeracq est un village proche de Pau, sur la route principale allant vers Orthez. Les ruelles y sont étroites et l’architecture traditionnelle : maisons en galets, vieilles poutres… tous les charmes de l’habitat béarnais.
Découvrez une collection privée d’objets, d’outils et de documents anciens qui mettent en valeur le « petit patrimoine » artisanal, rural ou familial d’un passé pas si lointain. Les objets sont présentés par thèmes : école, jouets, menuisier, horloger, sabotier, cordonnier, forgeron, vaisselle… Stationnement devant la grange d’exposition.
Présentation d’objets, d’outils et de documents témoignant de la vie artisanale et rurale d’un passé pas si lointain.
©pascal RND
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