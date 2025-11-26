Exposition sur les métiers industriels Collège Fernand Garandeau La Tremblade

Exposition sur les métiers industriels Mercredi 26 novembre, 08h00 Collège Fernand Garandeau Charente-Maritime

Début : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T12:30:00

Fin : 2025-11-26T08:00:00 – 2025-11-26T12:30:00

Découvre les métiers de l’industrie grâce à cette exposition réalisée par le BTS Communication du Lycée Merleau Ponty de Rochefort. Une fois l’exposition parcourue, réponds au questionnaire à la découverte de l’industrie !

Collège Fernand Garandeau rue du collège La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Lycée Merleau Ponty – Rochefort