Exposition sur les métiers industriels Collège Fernand Garandeau La Tremblade
Exposition sur les métiers industriels Collège Fernand Garandeau La Tremblade vendredi 28 novembre 2025.
Exposition sur les métiers industriels Vendredi 28 novembre, 08h30 Collège Fernand Garandeau Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T08:30:00 – 2025-11-28T16:30:00
Fin : 2025-11-28T08:30:00 – 2025-11-28T16:30:00
Découvre les métiers de l’industrie grâce à cette exposition réalisée par le BTS Communication du Lycée Merleau Ponty de Rochefort. Une fois l’exposition parcourue, réponds au questionnaire à la découverte de l’industrie !
Collège Fernand Garandeau rue du collège La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Exposition Métiers Industriels exposition merleau ponty
Lycée Merleau Ponty – Rochefort