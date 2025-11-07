Exposition sur les métiers industriels collège Henri Dunant Royan
Exposition sur les métiers industriels collège Henri Dunant Royan vendredi 7 novembre 2025.
Exposition sur les métiers industriels Vendredi 7 novembre, 08h30 collège Henri Dunant Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T16:00:00
Fin : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T16:00:00
Découvre les métiers de l’industrie grâce à cette exposition réalisée par le BTS Communication du Lycée Merleau Ponty de Rochefort. Une fois l’exposition parcourue, réponds au questionnaire à la découverte de l’industrie !
collège Henri Dunant Royan avenue de l’espérance Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Exposition Métiers Industriels exposition merleau ponty
Lycée Merleau Ponty – Rochefort