Exposition sur les métiers industriels collège Les Vielles Vignes Cozes Cozes

Exposition sur les métiers industriels collège Les Vielles Vignes Cozes Cozes mercredi 12 novembre 2025.

Exposition sur les métiers industriels Mercredi 12 novembre, 08h30 collège Les Vielles Vignes Cozes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T16:30:00

Fin : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T16:30:00

Découvre les métiers de l’industrie grâce à cette exposition réalisée par le BTS Communication du Lycée Merleau Ponty de Rochefort. Une fois l’exposition parcourue, réponds au questionnaire à la découverte de l’industrie !

collège Les Vielles Vignes Cozes 14bis route de talmont Cozes Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Exposition Métiers Industriels exposition merleau ponty

Lycée Merleau Ponty – Rochefort