Exposition sur les objets de culte Synagogue Arcachon

Exposition sur les objets de culte Dimanche 21 septembre, 10h00 Synagogue Gironde

Entrée : 5 €.

À l’étage, vous découvrirez également une exposition d’objets de culte juif présentés en mode muséal, illustrant les rites, les traditions et la richesse symbolique du judaïsme.

Synagogue 36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 56 98 43 33 http://www.synagogue-arcachon.com Ancienne synagogue privée vouée au rite séfarade, construite entre 1877 et 1879 par l’architecte Stanislas Ferrand pour le banquier Osiris Ifla, et totalement rénovée courant 2010-2011.

