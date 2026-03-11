Exposition sur les OGM Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes 23 – 27 mars Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Une exposition au format ludique et pédagogique

À l’occasion du Festival de l’Engagement Etudiant, et en lien avec les aSemaines Etudiantes de l’Ecologie et de la Solidarité organisées par le RESES, l’association s’Éveiller, vous fait découvrir une mini-exposition sur les enjeux qui entourent les OGM, sous la forme d’entretien avec des spécialistes de la question, dans un format ludique et pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T19:00:00.000+01:00

1



Campus Centre – Faculté de droit et de science politique 7 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

