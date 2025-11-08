EXPOSITION SUR LES OISEAUX par Isy Ochoa et Damien Drillet

Vibraye Sarthe

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-08 2025-11-09

Isy Ochoa

Isy Ochoa est née à Paris. Diplômée de l’école Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG), elle travaille dans la publicité et l’édition avant de se consacrer entièrement au dessin, à la peinture et à l’illustration. Ses ouvrages ont été publiés aux Éditions du Chêne, Parigramme, Minerva, Solar,

Gautier-Languereau… Fritz, publié aux éditions du Rouergue, est lauréat du Prix Maya 2020, il raconte la misérable et authentique vie d’un éléphant de cirque.

Lors de cette exposition au Quai des Arts, Isy présentera des planches originales de son dernier album jeunesse

publié Sauve qui plume et proposera une vente-dédicace de celui-ci.

Damien Drillet

Sa mère, artiste peintre, lui a transmis, dès sa petite enfance, le goût de la peinture. Après une enfance et une adolescence entre cours de dessin et observation des oiseaux. Adulte, il s’oriente vers la photographie animalière et l’écriture. Toutes ses passions se trouvent enfin réunies dans ces deux premiers albums jeunesse sur les oiseaux des bois et des haies.

Lors de cette exposition, Damien vous présentera les vingt-huit planches originales qui font écho à son goût affirmé pour la nature. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire asso.vibraye.naturellement@gmail.com

