Exposition « Sur les pas de Cézanne… » – Galerie Jeanne Bossert Aix-en-Provence, 10 juin 2025 11:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Exposition « Sur les pas de Cézanne… » Du 10/06 au 20/09/2025, tous les jours de 11h à 19h.

Ou sur rendez-vous. Galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 11:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-06-10

Exposition d’artistes aixois qui ont fréquenté Cezanne ou qui ont marché dans ses pas de la fin du XIXe siècle, jusqu’au début XXe siècle.

La Galerie Jeanne Bossert vous accueille pour une nouvelle exposition d’artistes Provençaux dont les pas ont croisé ceux de Cezanne, tels que Marcel Arnaud, Louise Germain ou Achille Emperaire, ou qui sont allés sur les lieux représentés par le Maître d’Aix tels que La montagne Saint Victoire, Les Lauves ou les ruelles de la ville.

Des huiles, des gouaches et des dessins à découvrir lors de ce nouvel accrochage. .

Galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Exhibition of Aix-en-Provence artists who worked with Cezanne or followed in his footsteps from the late 19th to the early 20th century.

German :

Ausstellung von Künstlern aus Aix, die mit Cezanne verkehrten oder in seine Fußstapfen traten, vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts.

Italiano :

Una mostra di artisti di Aix che hanno lavorato con Cezanne o hanno seguito le sue orme dalla fine del XIX secolo all’inizio del XX.

Espanol :

Exposición de artistas de Aix que trabajaron con Cezanne o siguieron sus pasos desde finales del siglo XIX hasta principios del XX.

L’événement Exposition « Sur les pas de Cézanne… » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence