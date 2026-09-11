Exposition Sur les pas de Jeanne d’Arc, aquarelles de Jean Chen, Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine, Chinon

Informations pratiques

Exposition Sur les pas de Jeanne d’Arc, aquarelles de Jean Chen 19 et 20 septembre Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T05:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’aquarelles et dessins à l’encre de Jean Chen sur le thème de la ville de Chinon à l’époque de Jeanne d’Arc.

Rencontre avec l’artiste.

Hôtel Bodard de la Jacopière – Centre International du Patrimoine 81 Rue Haute Saint – Maurice, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://bodard.eu Le Centre International du Patrimoine se situe dans l’Hôtel Bodard de la Jacopière à Chinon. L’édifice est inscrit en totalité au titre des Monuments Historiques. Il était propriété de la Ville de Chinon depuis 1822, après avoir été la résidence de Jean-Baptiste Bodard de la Jacopière, maire de Chinon entre 1813 et 1816 et qui en lègue son nom.

Le projet de Centre International du Patrimoine vise à créer un lieu multiple, d’exposition, de formation et d’échange où se croiseront public, compagnons, artisans, architectes du Patrimoine, architectes, mais aussi lycéens, étudiants, chercheurs, universitaires et élus. Il devrait également comprendre un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), un dispositif associé au Villes d’Art et d’Histoire, selon le souhait de la Ville de Chinon acté par le conseil municipal. Enfin des activités autour du patrimoine gastronomique Chinonais, avec un restaurant, un salon de thé et un bar à vin/ dégustation de truffes sont également prévus.

Exposition d’aquarelles et dessins à l’encre de Jean Chen sur le thème de la ville de Chinon à l’époque de Jeanne d’Arc.

©Jean CHEN