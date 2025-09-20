Exposition : « Sur les pas de Kalonymos – 2000 ans de présence juive à Narbonne » Maison des Trois Nourrices Narbonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Connaissez-vous bien l’histoire de votre ville ?

Savez-vous que c’est à Narbonne que l’on trouve l’une des plus anciennes traces archéologiques de la présence juive sur le territoire français ?

Savez-vous que Narbonne fut un centre majeur du judaïsme français au Moyen Âge ?

Savez-vous que Léon Blum fut député de la circonscription de Narbonne ?

Connaissez-vous l’histoire de Gentille Cohen, jeune fille juive narbonnaise qui s’enrôla comme cantinière dans les armées napoléoniennes ?

Venez découvrir cette riche et passionnante histoire lors des Journées du Patrimoine.

Nous vous attendons nombreux !

Maison des Trois Nourrices 10 rue des 3 nourrices, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie https://cpjn.fr Demeure datée de 1558, présentant des cariatides en façade.

© CPJN