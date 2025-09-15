Exposition Sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène Châteauroux

Exposition Sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène

2 Place de la République Châteauroux Indre

Gratuit

Début : Mardi 2025-09-15

fin : 2025-09-27

2025-09-15

À l’occasion du Weekend Napoléonien qui se tiendra à Châteauroux les 27 et 28 septembre 2025, l’association « Berry Napoléonien Events » investit la Salle des ambassadeurs de l’office de tourisme avec son exposition « Sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène photographies et mémoires d’exil ».

Le lien entre Châteauroux et l’île de Sainte-Hélène s’incarne dans la figure du Général Comte Henri-Gatien Bertrand, fidèle compagnon de Napoléon Ier. Grand Maréchal du Palais, il choisit d’accompagner l’Empereur dans son dernier exil, avec son épouse et leurs enfants. Cette exposition présente des photographies et cartes postales prises par l’Association du Souvenir Napoléonien lors d’un voyage à Sainte-Hélène. Ces images offrent un regard rare sur les lieux emblématiques de l’exil napoléonien, tels que Longwood House ou la tombe de l’Empereur, et rendent hommage à la fidélité du Général Bertrand, figure marquante de l’histoire castelroussine. Un documentaire de 53 minute sera également diffusé quotidiennement, en continu. .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

To mark the Weekend Napoléonien to be held in Châteauroux on September 27 and 28, 2025, the « Berry Napoléonien Events » association is taking over the Salle des Ambassadeurs at the Tourist Office with its exhibition « In Napoleon’s footsteps on St. Helena: photographs and memories of exile ».

German :

Anlässlich des Napoleonischen Wochenendes, das am 27. und 28. September 2025 in Châteauroux stattfindet, besetzt der Verein « Berry Napoléonien Events » den Botschafterraum des Fremdenverkehrsamtes mit seiner Ausstellung « Sur les pas de Napoléon à Sainte-Hélène: photographies et mémoires d’exil » (Auf

Italiano :

In occasione del Weekend Napoléonien, che si terrà a Châteauroux il 27 e 28 settembre 2025, l’associazione Berry Napoléonien Events occupa la Salle des Ambassadeurs dell’Ufficio del Turismo con la mostra « Sulle tracce di Napoleone a Sant’Elena: fotografie e ricordi dell’esilio ».

Espanol :

Con motivo del Fin de Semana Napoleónico, que se celebrará en Châteauroux los días 27 y 28 de septiembre de 2025, la asociación Berry Napoléonien Events ocupa la Sala de Embajadores de la Oficina de Turismo con su exposición « Tras las huellas de Napoleón en Santa Elena: fotografías y recuerdos del e

