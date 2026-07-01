Exposition sur les personnalités remarquables ayant résidé à Aunou-le-Faucon, Rue de l’église Aunou le Faucon, Aunou-le-Faucon

Informations pratiques

Exposition sur les personnalités remarquables ayant résidé à Aunou-le-Faucon 19 et 20 septembre Rue de l’église Aunou le Faucon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition dans l’église sur les personnalités remarquables ayant résidé à Aunou le Faucon du Xe au XXe siècle.

De Foulques d’Aunou à Jean-René Goujon

Visite libre mais documentée de l’église totalement restaurée.

Rue de l’église Aunou le Faucon Rue de l’église Aunou le Faucon Aunou-le-Faucon 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 51 Eglise en partie du XIème siècle avec de nombreux objets classés , à ce jour totalement restaurée Parking à proximité immédiate

Exposition dans l’église sur les personnalités remarquables ayant résidé à Aunou le Faucon du Xème au XXème siècle.

© mairie d’Aunou le Faucon