Exposition sur les rigoles du plateau de Saclay Domaine d’Ors Châteaufort

Exposition sur les rigoles du plateau de Saclay Domaine d’Ors Châteaufort samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur les rigoles du plateau de Saclay 20 et 21 septembre Domaine d’Ors Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition au Moulin d’Ors sur un réseau d’étangs et de rigoles du plateau de Saclay au château de Versailles.

Dimanche à 15h : conférence sur les rigoles par l’ADER (Association des Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay)

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Exposition

@gdetjdg