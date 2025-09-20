Exposition « Sur les traces des bâtisseurs du ciel » aux Annonciades de Boulogne-sur-Mer Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer

Exposition « Sur les traces des bâtisseurs du ciel » aux Annonciades de Boulogne-sur-Mer Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Sur les traces des bâtisseurs du ciel » aux Annonciades de Boulogne-sur-Mer 20 et 21 septembre Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans la galerie du cloître de la bibliothèque des Annonciades, à travers des livres anciens et précieux, découvrez comment les bâtisseurs du ciel ont interprété la voûte céleste à travers le temps.

Entrée libre. Tout public

Renseignements : 03 21 87 73 21 / bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr

Bibliothèque des Annonciades 18 Place de la Resistance, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321877321 http://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr [{« link »: « mailto:bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Dans la galerie du cloître de la bibliothèque des Annonciades, à travers des livres anciens et précieux, découvrez comment les bâtisseurs du ciel ont interprété la voûte céleste à travers le temps.

Bibliothèque municipale Boulogne-sur-Mer