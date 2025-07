Exposition « Sur les traces des verriers du Rouergue restitution » Camboulazet

Exposition « Sur les traces des verriers du Rouergue restitution » Camboulazet samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’ensemble des pièces réalisées lors des Journées européennes du Patrimoine 2024 par l’artiste verrier Pierrot Dorémus, à l’emplacement du four de Noyès.

L’exposition comprend également :

La vitrine de tessons actuellement présentée à la collégiale de Sauveterre-de-Rouergue

Des vitraux réalisés avec du verre produit à Noyès à différentes époques

Quelques illustrations graphiques de l’opération menée en 2022

Le mobilier découvert lors des fouilles effectuées par la Direction archéologique de l’Aveyron

Retrouvez les sculptures créées autour de cette histoire, exposées depuis 2022 dans différentes écoles, médiathèques et lieux publics, et réunies pour l’occasion. .

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie +33 6 81 15 91 89 atelier.toutesdirections@gmail.com

English :

Discover all the pieces created during the 2024 European Heritage Days by glass artist Pierrot Dorémus, on the site of the Noyès kiln.

German :

Entdecken Sie alle Stücke, die während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2024 von dem Glaskünstler Pierrot Dorémus am Standort des Ofens von Noyès hergestellt wurden.

Italiano :

Scoprite tutti i pezzi creati durante le Giornate Europee del Patrimonio 2024 dall’artista del vetro Pierrot Dorémus, sul sito della fornace di Noyès.

Espanol :

Descubra todas las piezas creadas durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2024 por el artista del vidrio Pierrot Dorémus, en el emplazamiento del horno de Noyès.

