Exposition Sur les traces du Cassis antique au Musée Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Exposition Sur les traces du Cassis antique au Musée

Du 02/02 au 31/12/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h.

Du 2 février au 31 décembre 2026, venez découvrir l’exposition archéologique Sur les traces du Cassis antique au Musée d’Art et Traditions populaires de Cassis.

Les objets archéologiques présentés ont été découverts lors de fouilles effectuées à Cassis. Cette collection a été enrichie par du mobilier archéologique prêté par le DRASSM (Département des Recherches Subaquatiques et Sous-marines de Marseille) en provenance des épaves antiques environnantes.



Horaires du Musée mercredi, jeudi, vendredi 10h00-12h30 et 13h30-17h30.

Samedi 10h00-13h00.

Entrée Libre .

Musée municipal d'art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

English :

From February 2 to December 31, 2026, come and discover the archaeological exhibition In the footsteps of ancient Cassis at the Musée d’Art et Traditions populaires de Cassis.

