Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine Centre Socioculturel de Marbot Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Centre Socioculturel de Marbot · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine
Centre Socioculturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21
Exposition proposée par le groupe Paroles et Regards de Marbotins du Centre Socioculturel de Marbot.
À travers archives, photographies et témoignages, cette exposition retrace l’histoire d’une famille marbotine de 1850 à nos jours, et, au-delà…… celle du quartier de Marbot. Elle constitue le premier volet d’une saga familiale dont le second épisode sera présenté en 2027.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Centre Socioculturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 contact@cscbld.fr
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English :
Exhibition presented by the « Paroles et Regards de Marbotins » group at the Marbot Sociocultural Center.
Through archives, photographs, and personal accounts, this exhibition traces the history of a Marbot family from 1850 to the present day, and beyond…… that of the Marbot neighborhood. It is the first part of a family saga, the second installment of which will be presented in 2027.
Free admission.
L’événement Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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