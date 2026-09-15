Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine Centre Socioculturel de Marbot Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine

Centre Socioculturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21

Exposition proposée par le groupe Paroles et Regards de Marbotins du Centre Socioculturel de Marbot.

À travers archives, photographies et témoignages, cette exposition retrace l’histoire d’une famille marbotine de 1850 à nos jours, et, au-delà…… celle du quartier de Marbot. Elle constitue le premier volet d’une saga familiale dont le second épisode sera présenté en 2027.

Entrée gratuite.Tout public

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Centre Socioculturel de Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 contact@cscbld.fr

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English :

Exhibition presented by the « Paroles et Regards de Marbotins » group at the Marbot Sociocultural Center.

Through archives, photographs, and personal accounts, this exhibition traces the history of a Marbot family from 1850 to the present day, and beyond…… that of the Marbot neighborhood. It is the first part of a family saga, the second installment of which will be presented in 2027.

Free admission.

L’événement Exposition – Sur les traces d’une famille marbotine Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE