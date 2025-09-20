Exposition sur les uniformes du Groupe ADP Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France

Exposition sur les uniformes du Groupe ADP Samedi 20 septembre, 09h00, 13h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments culturels privilégiés.

A l’occasion de cette 42 ème édition mettant à l’honneur le patrimoine architectural français, la Maison de l’Environnement et des Territoires de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle a le plaisir d’ouvrir ses portes le samedi 20 septembre pour vous proposer une journée riche d’animations et de visites insolites, notamment une exposition des uniformes du Groupe ADP, une histoire riche qui reflète l’évolution de l’entreprise.

Un parking gratuit est à votre disposition.

Un accueil café sera offert aux visiteurs de la matinée.

Des rafraichissements et café seront offerts pour les visiteurs de l’après-midi.

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

