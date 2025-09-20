Exposition sur les vignes à Couffé Couffé

Exposition sur les vignes à Couffé Couffé samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur les vignes à Couffé

La Roche Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition sur les vignes à Couffé

Une exposition qui racontera l’histoire de la vigne à Couffé sera en accès libre sur le site de la Roche l’après-midi de 14h à 18h.

L’inauguration du Parcours d’interprétation patrimonial (9h30) se termine sur le site de la Roche, où sera également inauguré le double pressoir à long fût à 11h45. .

La Roche Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 50 05

English :

Vineyard exhibition in Couffé

German :

Ausstellung über die Weinberge in Couffé

Italiano :

Mostra sui vigneti a Couffé

Espanol :

Exposición sobre viñedos en Couffé

L’événement Exposition sur les vignes à Couffé Couffé a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis