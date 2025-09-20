Exposition sur les vignes à Couffé Couffé
La Roche Couffé Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Une exposition qui racontera l’histoire de la vigne à Couffé sera en accès libre sur le site de la Roche l’après-midi de 14h à 18h.
L’inauguration du Parcours d’interprétation patrimonial (9h30) se termine sur le site de la Roche, où sera également inauguré le double pressoir à long fût à 11h45. .
La Roche Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 50 05
English :
Vineyard exhibition in Couffé
German :
Ausstellung über die Weinberge in Couffé
Italiano :
Mostra sui vigneti a Couffé
Espanol :
Exposición sobre viñedos en Couffé
