Exposition sur les violences ordinaires Médiathèque de Vernon Vernon

Exposition sur les violences ordinaires

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-04-11

A l’occasion de la journée des droits des femmes du 8 mars, le collectif Nous toutes 27 nous sensibilise sur les violences faites aux femmes et les violences ordinaires. Pendant deux semaines dans la salle d’exposition. Clôture le samedi 11 avril avec une table ronde à 10h. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

