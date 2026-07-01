Exposition sur l’étude archéologique du prieuré de Mesvres, Prieuré de Mesvres, Mesvres

Informations pratiques

Exposition sur l’étude archéologique du prieuré de Mesvres 19 et 20 septembre Prieuré de Mesvres Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis 2008, une étude archéologique est menée sur le prieuré de Mesvres. Les recherches ont révélé l’importance historique exceptionnelle du site, dont l’occupation remonte à l’Antiquité. Une exposition présentera les principaux résultats de cette étude à partir du 19 septembre 2026.

Prieuré de Mesvres 7 impasse du prieuré Mesvres Mesvres 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0612063009 http://www.prieuredemesvres.com Exposition sur l’étude archéologique du Prieuré de Mesvres Parking à proximité

Un étude archéologique a été menée sur le prieuré de Mesvres depuis 2008.

© Les amis du prieuré