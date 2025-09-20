Exposition sur l’évolution architecturale de l’église Église Saint-Pierre-de-Noaillac Penne-d’Agenais

Exposition sur l’évolution architecturale de l’église 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre-de-Noaillac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition – L’évolution architecturale de l’église Saint-Pierre de Noillac

Plongez dans l’histoire de l’église Saint-Pierre de Noillac à travers une exposition qui retrace les grandes étapes de son évolution architecturale.

Église Saint-Pierre-de-Noaillac 1130 impasse Bel-Air, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 83 40 47 47 https://www.facebook.com/eglise.de.Noaillac/?ref=settings Située en zone Natura 2000, dans un cadre de verdure exceptionnel, l’église Saint-Pierre de Noaillac est située sur une variante des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Amis de l’église Saint-Pierre de Noaillac