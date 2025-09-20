Exposition sur l’histoire de la médiathèque B612 et lancement du café Saliste by Jojo’s Factory Médiathèque B612 Saint-Genis-Laval

Exposition sur l’histoire de la médiathèque B612 et lancement du café Saliste by Jojo’s Factory Médiathèque B612 Saint-Genis-Laval samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir l’exposition dédiée à la rénovation de ce lieu culturel emblématique de la Ville, la médiathèque B612 et le nouveau Café Saliste by Jojo’s factory : une belle occasion de mêler convivialité, patrimoine et transformation !

Médiathèque B612 49 Avenue Georges Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478868230 https://www.mediatheque-saintgenislaval.fr/ Bus 88 et C10, Arrêt Saint-Genis Mairie

© Ville de Saint-Genis-Laval