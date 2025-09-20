Exposition sur l’histoire de l’église de Douelle Douelle

Douelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Le samedi et le dimanche à partir de 14h30.

Douelle 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 02 02

English :

Saturday and Sunday from 2.30pm.

German :

Samstags und sonntags ab 14:30 Uhr.

Italiano :

Sabato e domenica dalle 14.30.

Espanol :

Sábado y domingo a partir de las 14.30 h.

L’événement Exposition sur l’histoire de l’église de Douelle Douelle a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Cahors Vallée du Lot