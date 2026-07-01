exposition sur l’histoire des arènes de Doué-la-Fontaine, Arènes de Doué-la Fontaine,

Informations pratiques

exposition sur l’histoire des arènes de Doué-la-Fontaine 19 et 20 septembre Arènes de Doué-la Fontaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

le service archive de la commune de Doué-en-Anjou vou sprésente une exposition relative à l’histoire des Arènes de Doué-la-Fontaine. Carrière de pierre, lieu de rassemblement puis de spectacle, dépendances agricoles, prison et dépôt de munitions. La liste est longue et les vies du site nombreuses et diverses.

Arènes de Doué-la Fontaine rue des Arènes – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.59.71.29 copie d’Arènes antiques réalisées au 16ème siècle à partir d’une carrière à ciel ouvert du 15ème parking voitures à proximité, rue Léquippé et rue des Perrières

le service archive de la commune de Doué-en-Anjou vou sprésente une exposition relative à l’histoire des Arènes de Doué-la-Fontaine. Carrière de pierre, lieu de rassemblement puis de spectacle, et de…

© collection cartes postales Jean Guilbaud