Exposition sur l’histoire des artisans, commerçants et bâtiments publics de Vassy, Mairie déléguée de Vassy, Valdallière

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire des artisans, commerçants et bâtiments publics de Vassy 18 – 20 septembre Mairie déléguée de Vassy Calvados

Exposition en extérieur, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Exposition extérieure de panneaux historiques qui vous invite à découvrir l’histoire des anciens (et encore aujourd’hui) artisans, commerçants et bâtiments publics de Vassy.

Ce sont 23 panneaux qui ont été réalisés par un groupe de bénévoles soutenu par la commune de Valdallière, disposés à l’emplacement des anciens lieux concernés.

Parmi eux, retrouvez la mairie, l’ancienne école des frères devenue local associatif, la quincaillerie, l’hôtel du lion d’or devenu bar-restaurant… et plein d’autres.

Mairie déléguée de Vassy 20 place Colonel Candau, Vassy, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie 02 31 66 23 90 http://www.valdalliere.fr La mairie déléguée de Vassy se trouve au centre du bourg du village.

Le parcours de visite commence sur le parvis, puis libre à vous de vous promener dans les rues et de découvrir au fur et à mesure de votre promenade les anciens commerces, artisans et bâtiments publics.

Exposition extérieure de panneaux historiques qui vous invite à découvrir l’histoire des anciens (et encore aujourd’hui) artisans, commerçants et bâtiments publics de Vassy.

© Commune de Valdallière (archives)