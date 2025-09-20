Exposition sur l’histoire des maisons à colombages Village Oberhergheim

Exposition sur l’histoire des maisons à colombages Samedi 20 septembre, 10h00 Village European Collectivity of Alsace

Rendez-vous à la salle des fêtes – salle multi-activités (rue Principale, 68127 Oberhergheim)

Découvrez une exposition sur l’histoire des maisons à colombages et participer à divers jeux de construction pour petits et grands. Construisez les structures les plus insolites avec des Lego, Kapla, grands jeux en bois, etc. En prime, apprenons ce qu’est le torchis et manipulons cette matière ancestrale, en créant une œuvre collaborative!

Village Rue principale, 68127 Oberhergheim Oberhergheim 68127 European Collectivity of Alsace Grand Est La commune est traversée par l’Ill, une rivière baignant la plaine d’Alsace, et le canal Vauban.

Elle est remarquable de par ses maisons alsaciennes à colombages, qui comportent une autre caractéristique ornementale : les poteaux corniers. Le poteau cornier est un poteau d’angle, situé à la hauteur du premier étage des maisons paysannes, du côté de la rue ; il comporte le nom des propriétaires, ainsi que des ornements, qui apportent des messages à leur sujet, notamment des indications sur leur métier. C’est au XVIe siècle que cette pratique a connu son essor.

Journées européennes du patrimoine 2025

