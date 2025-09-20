Exposition sur l’histoire du bâtiment, ancien dispensaire des sœurs de la Miséricorde de Sées Hôtellerie des pèlerins Alençon

Exposition sur l’histoire du bâtiment, ancien dispensaire des sœurs de la Miséricorde de Sées Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Hôtellerie des pèlerins Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’hôtellerie des pèlerins du Sanctuaire, inaugurée en 2019 sous le nom de « Maison d’accueil Louis et Zélie » est un ancien dispensaire des sœurs de la Miséricorde de Sées, congrégation fondée en 1823 pour accueillir dans la vie religieuse des jeunes filles pauvres et pour soigner les malades. Alençon fut leur première fondation (1825). Elles y accueillirent les malades qui ne pouvaient trouver de place à l’hospice. L’installation dans la rue Etoupée date de 1843, et la construction de la chapelle attenante au bâtiment de 1855. En août 1860, un accord avec la ville permit aux soeurs d’y tenir un « bureau de bienfaisance » jusqu’en 1914. Dans les années 1950, les locaux furent transformés en centre de soins et en refuge social. La communauté de la Misericorde quitta les lieux en 1979 et vendit son monastère à la ville qui y installa une maison des associations et des syndicats ainsi qu’une halte-garderie. La municipalité se sépara de ce bâtiment, très vétuste à l’époque, en le cédant en 2016 au diocèse de Séez qui le rénova de fond en comble.

La chapelle restaurée en 2018-2019 contient un programme très fin de vitraux, évoquant les différent vocables de la Vierge Marie, contenus dans ses litanies ou dans le Cantique des Cantiques : « Vase spirituel, Etoile du matin, Jardin clos, fontaine scellée, Cèdre du Liban, etc… »

Aujourd’hui l’hôtellerie des pèlerins accueille environ 6000 personnes par an pour des repas, de l’hébergement, afin de visiter les lieux du Sanctuaire d’Alençon. Une dizaine d’évènements et de retraites proposés par le Sanctuaire s’y déroulent. Également, des familles élargies y fêtent leurs anniversaires de mariage.

Hôtellerie des pèlerins 16 rue étoupée, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 31 28 00 http://www.sanctuaire-louisetzelie.com

La chapelle restaurée en 2018-2019 contient un programme très fin de vitraux, évoquant les différent vocables de la Vierge Marie, contenus dans ses litanies ou dans le Cantique des Cantiques : « Vase spirituel, Etoile du matin, Jardin clos, fontaine scellée, Cèdre du Liban, etc… »

Aujourd’hui l’hôtellerie des pèlerins accueille environ 6000 personnes par an pour des repas, de l’hébergement, afin de visiter les lieux du Sanctuaire d’Alençon. Une dizaine d’évènements et de retraites proposés par le Sanctuaire s’y déroulent. Également, des familles élargies y fêtent leurs anniversaires de mariage.

