Exposition sur l’histoire du cinema l’Eden Cinéma l’Eden Le Creusot

Exposition sur l’histoire du cinema l’Eden 20 et 21 septembre Cinéma l’Eden Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une exposition de documents d’archives et de photos retraçant l’histoire du cinéma l’Eden, et le projet de l’association visant à la sauvegarde de ce lieu iconique.

Cinéma l’Eden 81 rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 34 56 94 32 https://www.facebook.com/edenbroc/?locale=fr_FR Ancien cinéma et salle de concert, l’Eden est un bâtiment iconique du Creusot qui incarna le vivre ensemble et la

culture après guerre. Aujourd’hui, une association tente de sauver l’édifice et vous propose une exposition retraçant

son histoire.

© Hugo Viguié