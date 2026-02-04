Exposition sur l’histoire du Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal

Exposition sur l’histoire du Pays d’Épinal

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Rendez-vous à la Glucoserie pour découvrir la merveilleuse histoire du territoire du Pays d’Épinal, entre vestiges gallo-romain, patrimoine industriel et guerres mondiales, vous découvrirez comment ce territoire a évolué au fil des siècles.Tout public

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

Join us at the Glucoserie to discover the wonderful history of the Pays d’Épinal region, from Gallo-Roman remains to industrial heritage and world wars, and find out how the area has evolved over the centuries.

