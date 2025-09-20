Exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets Salle Mandela Saint-Vallier

Exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets Salle Mandela Saint-Vallier samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets Samedi 20 septembre, 15h00 Salle Mandela Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assisiter à une exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets, à Saint-Vallier. Rendez-vous à la salle Mandela.

Salle Mandela 79 rue Colbert, 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assisiter à une exposition sur l’histoire du quartier des Gautherets, à Saint-Vallier. Rendez-vous à la salle Mandela.

© Saint-Vallier