Exposition sur l’histoire et la construction de l’église Église Saint-Arbogast Herrlisheim

Exposition sur l’histoire et la construction de l’église 20 et 21 septembre Église Saint-Arbogast European Collectivity of Alsace

L’édifice est accessible librement en dehors des offices religieux.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Arbogast de Herrlisheim, labellisée Architecture contemporaine remarquable, fait l’objet d’une exposition retraçant son histoire et les étapes de sa construction.

Église Saint-Arbogast Rue Saint-Arbogast, 67850 Herrlisheim Herrlisheim 67850 European Collectivity of Alsace Grand Est https://www.archi-wiki.org/Adresse:Eglise_Catholique_Saint_Arbogast_(Herrlisheim) L’assise de la nouvelle église maintient les principes de l’ancienne : l’orientation et la place verte. L’îlot intègre quatre constructions : l’ensemble des maisons conservées au nord-est, le foyer au nord sur la rue du Général-Reibel, le presbytère conservé et reconstruit au sud, et l’église au centre de l’îlot. Des éléments de l’ancienne église ont été conservés et mis en scène sur le site, notamment un buste de saint Arbogast exposé dans le jardin, et une statue de la Vierge posée sur l’une des poutres qui ferme l’espace baptismal. Une pierre avec inscription datant de la Révolution, ainsi qu’un élément de chapiteau gothique, auraient également été conservés, mais ne sont pas accessibles au public.

La forme générale de l’église est composée d’un triangle, dont la base se situe à l’entrée. Symboliquement, ce triangle entraîne le fidèle depuis un espace étendu vers un univers plus intime, incarné par l’autel situé dans l’abside. La nef présente une forme trapézoïdale, peu répandue dans l’architecture religieuse. Le plan favorise la mise en valeur de l’autel principal, situé au centre de la construction. La légère déclivité du sol depuis l’entrée vers l’autel, ainsi que l’élévation légèrement supérieure du maître-autel, accentuent cette impression.

L’édifice est constitué de plusieurs volumes additionnés les uns aux autres, ce qui lui confère sa forme particulière. Ces volumes intègrent respectivement : un narthex ou vestibule dédié à l’affichage des publications et avis ; le maître-autel ; une chapelle de semaine à l’est, disposée de manière à pouvoir être isolée de la nef ou, au contraire, ne faire qu’un avec celle-ci ; une chapelle baptismale ; une tribune pour les chantres ; et un clocher.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Elisabeth Scherrer