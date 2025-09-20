Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré Maison Orré

Exposition sur l’histoire et la réhabilitation de la maison Orré Maison Orré samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

La maison Orré est une bâtisse inscrite « Monument historique » depuis 1998. L’exposition de quelques panneaux, présente le projet de réhabilitation de la maison par les Terres australes et antarctiques françaises pour en faire la résidence du préfet s’inscrit dans un contexte à forte valeur patrimoniale. Il s’agissait donc de respecter le style créole et l’architecture de la maison d’origine.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

