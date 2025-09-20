Exposition sur l’histoire et le patrimoine Église La Chapelle-Longueville

Exposition sur l’histoire et le patrimoine Église La Chapelle-Longueville samedi 20 septembre 2025.

Exposition sur l’histoire et le patrimoine 20 et 21 septembre Église Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Autils vous invite à une découverte vivante et conviviale du village de Saint-Pierre-d’Autils.

Tout au long de l’exposition, Augustus Pétrus sera votre guide pour vous plonger dans l’histoire et le patrimoine local. Petits et grands pourront profiter de ce moment unique :

– Photos souvenirs pour garder une trace de votre visite,

– Quizz ludiques spécialement pensés pour les plus jeunes afin d’apprendre en s’amusant,

– Buvette (payante) pour partager un moment de convivialité.

Parce qu’il s’agit d’une exposition participative et évolutive, elle s’enrichit d’année en année grâce à vos contributions. Nous vous invitons donc à partager vos souvenirs, photographies, cartes postales, documents ou récits liés à Saint-Pierre-d’Autils, afin de continuer à faire vivre et grandir ce patrimoine collectif.

Venez nombreux célébrer la mémoire et l’histoire de notre village !

Église 59 rue du Puits, Saint-Pierre d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 21 88 https://www.lachapellelongueville.fr Venez découvir l’architecture et l’histoire de l’église de Saint-Pierre d’Autils notamment en gravissant les nombreuses marches menant à son clocher.

A la fin du XIIe s., la chapelle romane du village de Saint-Pierre d’Autils est détruite, certains de ses chapiteaux et colonnes sont remployés dans le préau (prés de la mairie actuelle) et certaines pierres sont utilisées pour construire la ferme du Prieuré (actuelle mairie). Une église nouvelle est construite dans le style gothique primitif.

L’Église de Saint-Pierre d’Autils est classée Monument Historique (1909, Clocher : classement par arrêté du 9 septembre 1909)

Elle est constituée d’une nef et d’un chœur rectangulaire. La nef est éclairée par des lancettes et une fenêtre à meneaux.

Elle renferme des vitraux du XVIe s. : une Vierge à l’Enfant, Saint Nicolas, l’Annonciation, ainsi qu’une tapisserie du XIXe s.

Le maître verrier messin Philippe Tisserand réalise cinq vitraux pour l’église et les pose en 1991.

Le clocher, et notamment sa flèche qui a été déposée à cette occasion, ont été restaurés au cours d’un chantier qui s’est étalé d’avril 2018 à avril 2019. Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Les Autils