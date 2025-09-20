Exposition sur l’origine et l’histoire des jubilés chrétiens Centre national des archives de l’Église de France Issy-les-Moulineaux

Exposition sur l’origine et l’histoire des jubilés chrétiens Samedi 20 septembre, 10h00 Centre national des archives de l’Église de France Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’année jubilaire de 2025 nous offre l’occasion de revenir sur les origines et l’histoire des jubilés à travers les siècles. Également appelée “Année Sainte”, une année jubilaire revêt une importance particulière pour les chrétiens du monde entier. C’est une année où des grâces particulières peuvent leur être accordée. Durant ces années jubilaires, les canonisations sont particulièrement importantes, elles mettent en valeur des exemples de sainteté.

Cette exposition inédite sera proposée exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les panneaux seront complétés par des pièces d’archives.

Enfin, comme chaque année, des numéros des journaux des Cœurs vaillants et des Âmes vaillantes seront exposés et disponibles à la consultation.

Centre national des archives de l'Église de France 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 95 96 80 Le CNAEF a pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives des services et instances de la Conférence des évêques de France (CEF), organisme de collégialité des évêques en France, créée en 1964. Il accueille, conserve et valorise en outre des dons et dépôts d'archives intéressant l'histoire de l'Église catholique en France et provenant de sources diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes privées, etc.

Du fait de l’histoire ecclésiale française (Révolution de 1789 et nationalisation des biens du clergé, régime concordataire jusqu’en 1905, création de la Conférence épiscopale en 1964, etc.), la majeure partie des documents conservés au CNAEF datent du XXe siècle, et sont pour la plupart postérieurs au concile Vatican II. En 2025, plus de 6 kilomètres linéaires d’archives y sont conservés. Métro ligne 12 : Corentin-Celton ou Mairie d’Issy

