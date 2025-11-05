Exposition sur Raymond Poulidor Espace culturel le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat
Espace culturel le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-19
2025-11-05
L’association des Amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse présentera son exposition sur Raymond Poulidor.
Au travers des différentes pièces présentées, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la carrière sportive de ce champion cycliste d’exception, mais aussi son enfance et son après carrière. .
