Exposition sur Raymond Poulidor Espace culturel le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition sur Raymond Poulidor

Espace culturel le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-05

L’association des Amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse présentera son exposition sur Raymond Poulidor.

Au travers des différentes pièces présentées, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la carrière sportive de ce champion cycliste d’exception, mais aussi son enfance et son après carrière. .

Espace culturel le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06

English : Exposition sur Raymond Poulidor

German : Exposition sur Raymond Poulidor

Italiano :

Espanol : Exposition sur Raymond Poulidor

L’événement Exposition sur Raymond Poulidor Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-30 par OT de Noblat