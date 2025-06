Bas-Rhin

Exposition “Sur son 31, l’ElsassRock s’invite en Outre-Forêt. De la tradition à la modernité avec Geht’s In” Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen 6 juillet 2025 11:00

Exposition “Sur son 31, l’ElsassRock s’invite en Outre-Forêt. De la tradition à la modernité avec Geht’s In” 6 juillet – 7 septembre Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T11:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

Fin : 2025-09-07T11:00:00 – 2025-09-07T18:00:00

Dans sa version traditionnelle, à travers les pièces-phares des collections de Jean-Luc NETH et du musée, et dans son interprétation moderne avec la collection chic et rock présentée par Rita TATAÏ (Geht’s In – Atelier de la Colombe) !

Coiffes, chemises, redingotes, robes, vêtements du quotidien ou des grandes occasions sont mis en valeur tout au long de l’été, permettant d’apprécier la richesse de leurs broderies, la trame de leurs étoffes, la finesse de leur confection… et de découvrir leur histoire et signification.

Plusieurs temps forts sont proposés tout au long de l’exposition :

Dimanche 6 juillet, “Hunspach ouvre ses armoires” ! Entrez dans la danse avec le groupe folklorique de Hunspach et échangez avec Jean-Luc NETH autour des vêtements protestants de l’Outre-Forêt,

Dimanche 13 juillet, Jean-Luc NETH présente le châle, accessoire incontournable porté “Sur l’épaule”,

Dimanche 20 juillet, vibrez en musique au son du Bluegrass,

Dimanche 27 juillet, avec “Une robe à monogrammes”, découvrez tous les secrets de la collection de Rita TATAÏ (Geht’s In – Atelier de la Colombe) et partez à la rencontre de Pia CLAUSS (Atelier Sur Mesure, Seebach) de fil en kelsch !

Dimanche 3 août, décryptez le vêtement masculin à la lumière des explications de Jean-Luc NETH lors de l’animation “Oh… les hommes !”,

Dimanche 10 août, savourez un succulent repas à la broche et participez à une après-midi festive en compagnie des D’Sauer Bieber (15€, sur réservation)

Dimanche 17 août, Sylvianne MOOG apportera son éclairage sur le costume de Schleithal,

Dimanche 24 août, Jean-Luc NETH dévoilera “Ce qu’on ne voit pas”,

Dimanche 31 août, nous vous proposons de découvrir l’évolution de la coiffe des jeunes filles protestantes,

Dimanche 7 septembre, assistez à une présentation du vêtement/costume de l’Outre-Forêt, lors d’une journée animée par le groupe folklorique « Kochloeffel » de Souffelweyersheim

En parallèle, ne manquez pas dès le 16 juillet les Mercredis à la campagne : participez à une journée immersive où sont proposés une balade guidée, un repas à thème, une démonstration et visite guidée !

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est
contact@maison-rurale.fr
03 88 80 53 00
http://www.maison-rurale.fr

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous invite à découvrir le costume alsacien sous toutes ses coutures. costume coiffe

Atelier La Colombe / Milo Lee Photography